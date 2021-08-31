الفلبين تدرس استغلال طلبة الطب والتمريض لتعزيز حملة التطعيم ضد كورونا

تخطط الفلبين للاستفادة من طلاب الطب والتمريض للمساعدة في برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، وفق ما أعلنته لجنة التعليم العالي الفلبينية اليوم /الثلاثاء/.

ونقلت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية عن رئيس لجنة التعليم العالي بروسبيرو دي فيرا، قوله " إنه من المرجح أن يكون طلاب السنة الرابعة إلى الخامسة إضافة إلى الخريجين الذين لم يجتازوا امتحانات الترخيص بعد هم الفئة المستهدفة في إطار هذه الخطة" .

وأضاف أنه التقى المدير التنفيذي الحالي لهيئة تحويل وتطوير القواعد فينس ديزون ومديري المدارس من الجامعات والكليات العامة والخاصة من أجل هذه الخطوة.

وأضاف دي فيرا أن "المدارس قدمت استجابة إيجابية"، قائلا: "نحن الآن بصدد صياغة المبادئ التوجيهية لنرى مدى فاعليتها، لأننا سنحتاج إلى مزيد من المساعدة في التطعيم مع وصول مزيد من الإمدادات".

