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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صافرة الحكام الأجانب تعود للدوري المصري من جديد بـ 3 شروط.. تفاصيل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف اللجنة الثلاثية من استقدام حكام أجانب في البطولات المحلية.

وكان قد تم طرح ملف أزمة الحكام خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي مع أندية الدوري الممتاز للمناقشة في كافة تفاصيل الموسم الجديد.

وأكد كريم حسن شحاته الذي كان يحضر نيابة عن نادي البنك الأهلي في اجتماع الجبلاية مع الأندية لـ صدى البلد أن، هناك اتفاق مع أندية الدورى الممتاز بشأن استقدام حكام أجانب للمباريات فى الدورى الجديد  بعد تراجع اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بمنع استقدام حكام أجانب نهائيا.

ووضعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بعض الشروط لإستقدام حكام أجانب فى الدورى الجديد، أبرزها أن يكون استقدام الحكام الأجانب لكل ناد فى 5 مباريات بحد أقصى خلال الموسم حسب رؤية الاتحاد ولا بد من موافقة اتحاد الكرة على الطلب وفقا لرؤيته لظروف مسابقة الدورى، وأن من يطلب الحكام الأجانب هو النادي صاحب الملعب فقط.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع وبناء على ذلك يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد تتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.

حكام أجانب أزمة الحكام اتحاد الكرة مسابقة الدوري الدوري الممتاز

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