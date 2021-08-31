التأمين 50 ألف دولار.. مصر للطيران تطرح 7 طائرات للبيع| تفاصيل

أعلن قطاع التخطيط بالشركة القابضة مصر للطيران، عن طرح مزايدة علنية بالمظاريف المغلقة، لبيع عدد 7 طائرات منهم 5 طائرات من طراز «A320-200»، وطائرتين من طراز «A321-200».

وأوضح قطاع التخطيط في مصر للطيران، خلال منشور له، أنه سيتم فتح المظاريف للبيع يوم 4 من أكتوبر القادم، على أن يصل التأمين الابتدائي للمزاد إلى 50 ألف دولار لكل طائرة سيتم تقديم عطاء عليها.

وأشارت مصر للطيران، إلى أنه يتم منح كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في الشراء مجانا من قطاع التخطيط بمقر الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأكدت مصر للطيران، أنه لن يتم الالتفات إلى العرض الواردة بعد الساعة 12 ظهراً من يوم فتح المظاريف والمحدد في 4 من أكتوبر القادم، فيما يسدد التأمين الابتدائي بتحويل بنكي أو بخطاب ضمان غير مشروط صالح لمدة 3 أشهر علي الأقل على أن يكون معززًا من بنك مصري. ولشركة مصر للطيران الحق في قبول أو رفض أو تجزئة العروض دون إبداء الأسباب.

منشور المزاد