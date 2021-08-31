فى الأسبوع العالمى للطاقة.. سفير سنغافورة يدعو وزير الكهرباء لعرض التجربة المصرية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة وذلك لتوجيه دعوة رسمية للدكتور محمد شاكر للمشاركة وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال المؤتمر الذى تنظمه سنغافورة نهاية أكتوبر المقبل وذلك بمناسبة الأسبوع العالمى للطاقة بسنغافورة وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة .



توجه الدكتور شاكر بالشكر على تلقيه الدعوة مؤكداً على حرصه على المشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذى يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات فى كافة مجالات الكهرباء مشيداً بعمق العلاقات المصرية السنغافورية



استعرض الدكتور شاكر خلال اللقاء الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها خلال فترة وجيزة مشيراً إلى الخطوات ناجحة الذى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدعم من القيادة السياسية فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها مشيراً إلى "استراتيجية الطاقة لعام 2035" ، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.



وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة ،



واستعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ،وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها دراسات انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.



وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميغاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات وبنهاية عام 2022 من المقرر أن تصل هذه القدرات إلى أكثر من 8,8 جيجاوات.



واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.



كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.



وأشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وجارى استكمال إجراءات الربط مع السعودية ،

كما أكد الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وأضاف الدكتور شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء تتركز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.

أشاد السيد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح،

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معرباًعن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاستفادة من خبراتها فى مختلف المجالات .

