نشرة الأخبار| رئيس الوزراء يتابع تنفيذ حدائق الفسطاط.. والصحة توفر الجرعات التنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول

تشر موقع صدى البلد فى الفترة الصباحية عددا من الأخبار الهامة منها متابعة رئيس الوزراء تنفيذ حدائق الفسطاط والأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكتب الاستشاري الذي يتولى أعمال المشروع.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى السبت الموافق 4 سبتمبر القادم، تشهد البلاد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على عدة مناطق مختلفة، يصاحب ذلك طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء.

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، مساء أمس الإثنين، بديوان عام الوزارة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا.



أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر المصري فعاليات حملة الهلال الاحمر المصري التوعوية الموسعة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك حياة لغيرك"، بالتعاون مع شركة فيزيتا وشركات راية وفياتريس واليكسير وحكمة ووايت وكارفور وIMCD، وذلك في إطار الخدمات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري نحو الإنسانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.