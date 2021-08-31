الإمارات.. قانون جديد لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين،وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وضمن نفس القانون .. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى..".