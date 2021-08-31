بتكلفة 17 مليار جنيه.. بروتوكول بين التخطيط والبترول لدعم شبكات الغاز بالريف

قالت وزيرة التخطيط ، الدكتورة هالة السعيد ، إنه على غرار بروتوكول تعاون لتمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بقرى الريف المصري ، إن المبادرة تنموية وغير مسبوقة يتم توفير فيها جميع الخدمات للمواطن المصري في الريف ؛ لتحسين لجودة الخدمات .

وتابعت وزيرة التخطيط ، خلال لقائها لـ فضائية " اكسترا نيوز" : المبادرة لا تشمل امداد الريف فقط بخدمات الصرف الصحي والمياه ، ولكنها تشمل مراحل أكثر تطورا ، مثل الاتصالات والغاز الطبيعي ، متابعة : " الناس في تلك المناطق تعاني من نقص أنابيب البوتاجاز وعبء كبير على المرأه المصرية " .

ومن جانبها قال وزير البترول والثروة المعدنية ، طارق الملا ، إن البروتوكول ينظم العلاقة التنفيذية مع التدفقات النقدية ما بين أطراف الحكومة، وذلك حتى تستطيع الشركة القابضة التعاون مع الممولين وسرعة تنفيذه دون تأخير.

وتابع " الملا " : تكلفة المشروع في مرحلته الأولى 17 مليار جنيه لخدمة حوالي 1400 قرية ، بالتوازي مع مشروع توصيل الغاز للمنازل .