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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باروكى يستعد في إيطاليا لأكبر حدث مصري في تاريخ السباحة العالمية

السباح المصرى العالمى
السباح المصرى العالمى سيد باروكى

فاجئ السباح المصرى العالمى سيد باروكى الذى يعتبر أول عربى وأفريقي  يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"،  جمهوره بإعلان عن حدث هام يستعد له خصيصا في إيطاليا، قال أنه سيغير خريطة السباحة العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى، وسيسجل هذا الحدث باسم مصر لأول مرة في تاريخ السباحة الدولية.

 

"باروكى" يستعد في إيطاليا لأكبر حدث مصري في تاريخ السباحة العالمية

 

 وقال باروكى أنه بدأ الإستعداد لهذا الحدث الهام خلال الفترة الماضية، وسافر إلى إيطاليا مؤخرا من أجل الدخول في معسكر إعداد خاص من أجل الإستعداد لهذا الحدث الضخم الذى ستشهده مصر في أكتوبر المقبل وسيكون خطوة كبير في تغير خريطة السباحة العالمية وسببا في أن يجعل مصر قبلة لكل تحديات السباحين في الفترة المقبلة.

 

 وكان باروكى قد أعلن استعداده منذ عامين لعبور المانش كأول سباح يفعلها بزعانف المانو، ولكن تأجل حلمه بسبب ظروف كورونا.

 

 والمعروف أن السباح المصرى العالمى ابن مدينة الإسماعيلية قد سبق ورفض أن يلعب باسم المنتخب الإيطالى ، وفضل أن يلعب باسم مصر في كل المحافل والبطولات ، واستطاع السباح العالمى ابن الإسماعيلية سيد الباروكى، من قبل أن يكون أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين.

 

وأكد سيد الباروكى، أنه يخوض تدريبات شاقة  مع مدربه الإيطالى، الذى هو فى نفس الوقت مدرب المنتخب الإيطالى، من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذى سيكون مفاجأة كبرى من حيث المسافة والمكان

سيد باروكى باروكى موسوعة جينيس مصر السباحة

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