بطريقة الشيف نورهان ميشيل.. وصفة عمل بفتيك بالجبن الموتزاريلا|شاهد

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج “سفرة دايمة” المُذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بفتيك بالجبن الموتزاريلا.

مقادير عمل بفتيك بالجبن الموتزاريلا كما قالت الشيف نورهان ميشيل:

نصف كيلو بفتيك سميك الحجم قطع كبيرة

التتبيلة:

ملح

فلفل أسود

زعتر

ليمون

ماء بصل

التغطية:

دقيق

بيض مضروب

لبن

ملح

فلفل أسود

بقسماط

جبنة موتزاريلا

صوص الزعتر الأحمر:

ثوم مفروم

زعتر

كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة

ملح

فلفل

تقدم مع مكعبات البطاطس المحمرة

وللمزيد من التفاصيل عن وصفة بفتيك بالجبن الموتزاريلا وفقاً لـ الشيف نورهان ميشيل .. شاهدي الفيديو التالي..