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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين في الإسكندرية تعلق على واقعة المشاجرة داخل النادي البحري

نادي المهندسين في
نادي المهندسين في الإسكندرية

أصدر مجلس نقابة المهندسين في الإسكندرية بيانا بشأن المشاجرة التى وقعت داخل شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو أمر استثنائي خلال صيفاً كاملاً كان النادي مستقبلاً لرواده من المهندسين ويتفاني في تقديم كافة الخدمات لهم..
وتأتى الواقعة أثناء تواجد أحد أبناء المهندسين مع أصدقاءه داخل الشاطئ وقعت مشاده مع عمال الشاطئ أثناء تأجير البدال وتطورت إلى تشابك بالأيدى وإصابة أحد الشباب.

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على الفور تحرك مجلس النقابة في الإسكندرية وتم استدعاء الشرطة لإحتواء الموقف، بينما رفض الشباب تحرير محضر بالواقعة واشادوا بموقف ادارة النادي في احتوائها والحفاظ علي حقوقهم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة والتحقيق اللازم للواقعة و كذلك تجاه مستأجر الشاطئ طبقا للتعاقد وانهاء خدمة العمال وتغيير الطاقم بالكامل وذلك من وحده " مراقبة الشاطئ"المنشأة للمتابعة اليومية على مدار الساعة للشاطىء واستقبال الشكاوى ، كما تم تشديد وزيادة أفراد الأمن بالشاطئ للوقوف بحزم ضد أي عناصر تثير الشغب بالشاطئ.

وأكد مجلس نقابة المهندسين في الإسكندرية بعدم التهاون فى حق المهندسين وأسرهم داخل صرح نادى المهندسين بسابا باشا وأن الجميع يعمل من أجل توفير مناخ خدمي وترفيهى واجتماعى آمن للمهندسين وأسرهم.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي نقابة المهندسين

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