أخبار التوك شو..لقطات حية لتحرير طفل الغربية المختطف..استشاري: بروتوكول لعلاج الأطفال من كورونا الأسبوع المقبل

تناولت برامج التوك شو اليوم ، الثلاثاء ، مجموعة من الأخبار والقضايا المهمة ، ومن أبرزها :

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، على خلفية خطوات تمكين المرأة في المحافظة ، إن هناك آليات كثيرة في هذا المجال ، وعلى رأسها الاهتمام بـ الرائدات الريفيات ، سواء كانوا في مجال الصحة أو التضامن الاجتماعي ، وذلك لأن السيدة تثق في الرائدة الريفية حفظا لأسرارها والسعي على حلها .

وأضاف الدكتور اللواء ممدوح غراب ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز " ،أن المحافظة تقوم بـ ورش عمل للسيدات ، وذلك لإنتاج الكثير من المنتجات اليدوية ، بتمويل من المحافظة .

عرضت فضائية "اكسترا نيوز " لقطات لتحرير طفل الغربية المختطف ، والقبض على الجناة ، وسط هتافات من الأهالي " سيسي ياسيسي " .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً لأهله.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن العالم يواجه الآن متحور جديد من فيروس كورونا سريع وشديد الإنتشار، كما أنه بدأ يصيب الأطفال على مستوي العالم، موضحا أنه سيتم إصدار بروتوكول لعلاج الأطفال من فيروس كورونا الأسبوع المقبل.



وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه حتي الأن مستوي إصابة الأطفال تكون بدرجة بسيطة، ولكن هناك أطفال مثل الكبار مصنفين كمرضي ضعف مناعي وسكر أو أى أمراض مزمنة، موضحا أنهم يعتبرون فئات أكثر عرضة للدخول في مضاعفات كورونا الخطيرة مثلهم مثل كبار السن.

قال عبد الحميد طحاوي ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية ، إن مبادرة " حياة كريمة " تحقق كرامة العيش للمواطن المصري ، وبالتالي هو أكبر إنجاز حدث منذ الأجداد ، متابعا :" كلنا شغالين فيها " .

وأضاف عبد الحميد طحاوي ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الوزارة تنسق بحث حالات " حياة كريمة " ، بناء على بعض المعايير ، ومن ضمن تلك المعايير استهداف الأسر الأولى بالرعاية ، وذوي الهمم ، والأسر الأكثر فقرا .

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات من لحظة تحرير طفل الغربية المختطف، وسط هتافات من الأهالي "سيسي يا سيسي".

وعرضت وزارة الداخلية اللقطات الحقيقية لتحرير الطفل المختطف والقبض على الجناة.

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور دلتا متصدرالآن كافة الإصابات بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن 90% من إصابات العالم ستكون من متحور دلتا، ودلتا بلس، مشيراً إلى أن متحور دلتا ينتشر بشكل أسرع بين الأشخاص قد تصل إلى الضعف أو 6 أضعاف سرعة الفيروس الأصلي، وذلك طبقاً لبعض الدراسات.

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اللقاحات التي تم الموافقة عليها من وزارة الصحة العالمية، ومتوفرة حالياً في مصر، هي فعالة ضد متحور دلتا ودلتا بلس، مشيراً إلى أن ما حدث هو أن فعالية اللقاح قلت ضد حماية الشخص من الإصابة بالأعراض الخفيفة.

قال الدكتور جميل حلمي ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة ، إن مشروع " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري غير مسبوق في تاريخ مصر ، من حيث تكلفته وتأثيره على نطاق كبير من المواطنين ، والمدى الزمني المنفذ فيه .

وأضاف الدكتور جميل حلمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن أهم ما يميز مبادرة " حياة كريمة " أنه يتبنى أسلوب التنمية الشاملة ، وليس فقط يرتكز على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب .

قال الدكتور رأفت يوسف استاذ الادارة واستشاري التنمية البشرية، إن هناك مثلث يجب ان تكتمل اضلاعه لكي ينجح الطالب فى اختيار الكلية المناسبة له،أولًا ان يكون لدي الشخص شغف للكلية و تتماشي مع الإمكانيات لديه، وان يكون لها فرصة عمل بعد ذلك.



واضاف يوسف خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،ان الاسرة تلعب دورًا هامًا للغاية في الاختيار،معقبًا : "يجب ان يكون هناك نوعًا من الحوار بين الاهل والولد وضروري ان يعتمد على الثلاث نقاط الذى تم ذكرهم ".



قال الدكتور أحمد سلمان ، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد ، إن التخوف من سلالة " دلتا " يأتي من منطلق أنها سريعة الانتشار ، مؤكدا أن ما يطمئن العالم هو أن فعالية اللقاحات ضد السلالات القديمة لازالت فعالة ضد سلالة " دلتا " .

وأضاف الدكتور أحمد سلمان ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة انخفضت، ولكنها لازالت فعالة بنسبة جيدة .

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل ونحت الجسم، إن هناك طرق حديثة للتخدير بدون أي ألم، خاصة خلال عمليات النحت والتجميل، مشيراً إلى أن هناك بعض الأجهزة التي تستخدم بعد عملية النحت تعمل على تقليل آثار العملية والكدمات.

وأشار محمد شعيب خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن شد الجسم نتيجة الولادة أصبح أمر سهل، وذلك نتيجة وجود أجهزة حديثة، موضحاً أن فترة الحمل يحدث للجسم اضطراب في الهرمونات والتي تتسبب في تراكم الدهون داخل أجزاء مختلفة من الجسم.