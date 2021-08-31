البرلمان العربي : استهداف مطار أبها عمل إرهابي يخدم المشروع الإيراني التخريبي

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مسيرة ملغمة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، والتي اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ، والذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن محاولة استهداف الميليشيا الانقلابية مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والاعيان المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحرك دولي عاجل لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الارهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معربا عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.