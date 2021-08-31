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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: خطف الأطفال أحد أنواع الإرهاب المجتمعي.. ويجب مواجهته بتغليظ العقوبة

النائبة ميرفت عبدالعظيم
النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب

ثمنت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب قدرة وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون فى إعادة الطفل زياد، والمعروف بطفل المحلة المختطف التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته، موضحة أن استخدام الأجهزة الحديثة لدى الأجهزة الأمنية أسفر عن تلك النتائج المبهرة التي تدل على قدرة جهاز الشرطة وما أل إليه من تدريب وتمكين.

 

وطالبت النائب ميرفت عبد العظيم بتغليظ عقوبة الخطف، ونوة إلى ان هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.

 

وأوضحت النائب ميرفت عبد العظيم، أن الدولة المصرين لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري، ولكنها تتطلب مزيدًا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.
 

الاطفال وزارة الداخلية الأطفال المتسولين التسول التشكيلات العصابية

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