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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي القصب.. ننشر أهم 5 نصائح يجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر

قصب
قصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر المقبل.


وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:


• البدء في فج وزراعة مرتب الغرس الخريفي ولابد أن تكون التقاوي سبق فرزها ومن عمر الغرس أو الخلفة الأولى فقط وان تكون بنفس الشروط الواردة في مرتب الغرس الربيعي السابق الإشارة إليها.


• استمرار عملية تربيط المساحات المحتمل رقادها وتحتاج هذه العملية إلى زيادة الوعي الإرشادي للاهتمام بها لما لها من فوائد عديدة على المحصول والسكر.


• القضاء على ظاهرة توريق او تطويش المحصول لما لهما من آثار ضارة على السكر والمحصول.


• مراقبة عملية الري وشدة إحكامها حتى لا تساعد في عملية رقاد المحصول وتجنب الري وقت هبوب الرياح.


• استمرار فحص الحقول والإبلاغ عن أي إصابات حشرية أو مرضية وسرعة مكافحتها أولاً بأول.

الزراعة التوصيات الفنية السكر قصب السكر استصلاح الاراضى

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