بسبب جروس .. فيفا يصدم أهلي جدة

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” قرر حرمان نادي أهلي جدة، من تسجيل أي صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي، بسبب مستحقات تم الحكم فيفا لصالح مدربي الفريق السابقين كريستيان جروس وفلادان ميليوفيتش.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودي، إدارة أهلي جدة تلقت ضربة مواجهة، اليوم، الثلاثاء، من قبل الفيفا الذي قرر حرمان النادي من تسجيل أي صفقة جديدة، بسبب مستحقات جروس وفلادان ميليوفيتش.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة أهلي جدة، تسابق الزمن من سداد مستحقات جروس وفلادان، من أجل رفع الإيقاف، من قبل الفيفا، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن فريق أهلي جدة بدأ الموسم الحالي من مسابقة الدوري السعودي بشكل كارثي، حيث تعادل في آخر 3 مباريات ، أمام الفيصلي 1 - 1، والحزم 2 - 2، وضمك 1 - 1.

ترتيب أهلي جدة في مسابقة الدوري السعودي:

ويحتل أهلي جدة المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط.