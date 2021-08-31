لمزارعي الأرز .. 5 نصائح يجب مراعاتها خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الارز مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:



الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر:



* بدء الحصاد بعد 30-35 يوماً من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.



* الحصاد (يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليا باستخدام الكومباين وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام في الجو العادي حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لاتزيد نسبة الرطوبة بها عن 14%.



* التعبئة في أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.



* الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة في رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالاً مع تغطيتها بمشمع (إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.



الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر:

* استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.