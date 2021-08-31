مش مجرد تكاليف وإمكانيات .. نصائح هامة للمقبلين على الزواج

قالت ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية، إنه لايوجد فرق بين الرجل أو المرأة فيما يتعلق بالنفس البشرية خلال فترة الزواج، حيث إن كل طرف منهم من الوارد أن يتعامل بمثالية أو سلبية.

وأضافت ولاء شبانة خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن وسائل التواصل الإجتماعي قامت بتسليط الضوء أكثر على فكرة المشكلة المتكررة بالمصادفة وإطلاق عليها أنها ظاهرة، موضحة: "التضخيم على مشاكل الزواج أو العنف الزوجي من خلال السوشيال ميديا يبرزها أكثر للشخص".

ونصحت المقبلين على الزواج، أن الزواج ليس مجرد تكاليف وإمكانيات، إضافة إلى أنه لايوجد مايسمي بتأخر فى سن الزواج التي تتأثر بها المرأة.

وأشارت إلى أن فكرة التألف بين الشاب والفتاة المقبلين على الزواج يعتبر شئ مهم جدا، متابعة أنه يجب التركيز على الجانب الأخلاقي والديني وإتصاف الحكمة من أحد الأصدقاء أو المعارف.

