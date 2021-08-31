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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول

قطاع البترول
قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات مساعدين ومديري عموم الشئون الإدارية والمراجعة الداخلية بشركات قطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

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وشملت الحركة الصادرة منذ قليل، التغييرات التالية:

 أحمد عبد الرازق مساعدا لرئيس شركة المصرية القابضة للبتروكيمات (ايكم) لشئون المراجعة الداخلية 

ياسر عطية جبر مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غازتك 

سامي إسماعيل عبدالباري مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية في شركة مشروعات الغاز الطبيعي غاز مصر سحر ممدوح أحمد محمد مساعدا لرئيس الشركة للشئون الإدارية في شركة جنوب الضبعة للبترول.

وذلك اعتبارا من 7 سبتمبر المقبل وأحمد جمال أحمد خليل مديرا عاما للشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي ومحمد محمد أبو العطا مديرا عاما للشئون الإدارية بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس وحاتم عبدالواحد محمد رياض مديرا عاما الشئون الإدارية بشركة شمال البحرية للبترول وأشرف سمير ميرة مديرا عاما للشئون الإدارية والموارد البشرية بشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي وتكليف المحاسب مدحت رمضان رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، على تكامل خطط الاستكشاف التى تنفذها الوزارة من حيث العمل فى مناطق جديدة وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار، تحقيقاً لأهداف زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية.


وأضاف الملا، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركتى بدرالدين للبترول ورشيد للبترول والبرلس للغاز من خلال تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 / 2021، أن الاحتمالات البترولية بمنطقة الصحراء الغربية لا زالت شواهدها تعطى دلائلاً مبشرة فى وجود احتمالات بترولية وغازية جيدة لم تكتشف بعد، وأنه مع التطور المستمر لتقنيات وأعمال البحث والاستكشاف يتم التوصل لطبقات إنتاج أعمق لم يتم اكتشافها من قبل، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.

البترول الغاز الطبيعى وزير البترول طارق الملا حركة تنقلات قطاع البترول

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