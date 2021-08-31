المحافظ: البحيرة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بقيمة 67 مليار جنيه

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها على مستوى العالم ومتكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفي»، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك 4 آلاف قرية وتابع في 6 مراكز بالبحيرة تشملها مبادرة حياة كرمية تخدم 3.5 مليون نسمة، وهو نصف عدد سكان المحافظة.

ولفت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بـ 67 مليار جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن هناك 8 آلاف مشروع يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن هناك قطارين سوف يمران في أراضي محافظة البحيرة، إضافة إلى إعادة تأهيل 1100 طرق في البحيرة.

واختتم قائلًا: إن البحيرة عامرة برموزها ومثقفيها وقاماتها ويتم التواصل معهم وسيتم عقد لقاء معهم، موضحًا أنه تم تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .

و تابع المحافظ الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها إنشاء :

تنفيذ مشروعات حياة كريمة

- مجمع خدمات سور مركز شباب دسونس ام دينار ، محطة صرف الابرقجى بسنهور ، و الصرف الصحى (برقوقة والوسطى بافلاقه و مجمع خدمات سنهور مركز دمنهور .

- مجمع خدمات قرية ابو الشقاف بحوش عيسى

- مجمع خدمات ومركز شباب و مجمع الزراعى بقرية زهرة بكفر الدوار .

_ مجمع الخدمات البيطرية الزراعى بزاوية صقر بأبو المطامير

وأشار اللواء المحافظ أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.