مركز التسوية يصدر قراره بشأن دوري 99 وأزمة سيف جعفر

أقر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلغاء القرار السلبي لاتحاد كرة القدم، والخاص بعدم إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 99.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام اتحاد الكرة المصري بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 1999 على أن يتم تحديد موعد المباراة بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

بينما أقر مركز التسوية والتحكيم بعدم اختصاصه في الجزء الثاني من شكوى الأهلي والخاص ببطلان مشاركة بعض لاعبي الزمالك الموقوفين في المباريات مع الفريق الأول ومنهم سيف فاروق جعفر، مؤكدًا أن هذا الأمر يخص اتحاد الكرة.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الجمهورية 99، وذلك بعد إلغاء الاتحاد المباراة وعدم حسم بطل الدوري، إضافة إلى النظر في قانونية مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين من فريق الشباب مواليد 99 وعلى رأسهم سيف فاروق جعفر مع الفريق الأول.

وكان اتحاد الكرة قد احتسب عقوبة الإيقاف للاعبي فريق الشباب بالزمالك من مباريات الدوري الممتاز في ظل انضمامهم لقائمة الفريق الأول، كما منح الزمالك خطابا رسميا بأحقيتهم في المشاركة بعد ذلك.