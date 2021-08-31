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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو في مجلس السيادة السوداني: نلتزم بتعزيز الأمن والاستقرار بالشرق

صدى البلد

 أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس، التزام الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات المجتمعية بشرق السودان.


وأشار شيخ إدريس، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، مع وفد من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني والعمل العام بولايتي كسلا والبحر الأحمر، إلى استراتيجية أمنية يتم إعدادها، وتشمل كل ولايات السودان، وخصوصا الشرق.


من جانبه، قال عبد الإله آدم خليفة، عضو الوفد، في تصريح صحفي، إن الوفد سلم عضو مجلس السيادة دراسة بحثية، تضمنت بعض الملاحظات حول ما صاحب الأحداث التي شهدتها بعض مناطق الشرق خلال العامين الماضيين، وضرورة تحقيق العدالة وبسط هيبة القانون بولايات شرق السودان.

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