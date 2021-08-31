عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تصويت مجلس الأمن الدولي حول أحداث أفغانستان مخيب للآمال

صدى البلد

 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق، عند التصويت في مجلس الأمن الدولي حول أحداث أفغانستان.


وأضافت زاخاروفا -في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "إن روسيا ساهمت مساهمة كبيرة في جعل الوثيقة تبدو متوازنة قدر الإمكان، لكي تفي بالمهام العاجلة للتسوية الأفغانية.

 ولكن في النهاية اضطرت روسيا إلى جانب الصين، أثناء التصويت على النص للامتناع عن التصويت. لقد شعرنا بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق".


وتابعت أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن ممثلي واشنطن ولندن وباريس اتفقوا على النص فيما بينهم مسبقا، وفقط في اللحظة الأخيرة تم عرضه على المجلس للنظر فيه". كما أعربت زاخاروفا عن أملها في أن يواصل الغرب مراعاة قلق روسيا والصين، فيما يتعلق بالاتجاه الأفغاني.


وقالت "ننطلق من أن الحفاظ على وحدة مجلس الأمن فيما يتعلق بمشاكل التسوية في أفغانستان، يمثل أولوية في هذه المرحلة، وهو أمر بالغ الأهمية للبلاد والمنطقة بأسرها".


بدوره، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، "إن النص لم يأخذ بالاعتبار بعض ما عرضته روسيا، ومن بينها ضرورة محاربة داعش، ولا الإشارة إلى أن إجلاء المتخصصين المؤهلين من أفغانستان سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. لم يتضمن القرار كذلك التنويه بالأثر الضار لتجميد الأصول المالية الأفغانية على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة .. 60 ألف طالب قاموا بالدخول على الموقع مساء اليوم

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

تسريب اتفاق سري بين الولايات المتحدة وطالبان قبل مغادرة أفغانستان.. تفاصيل

لمدة 5 سنوات.. الولايات المتحدة ومصر تمددان اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي

والد طفل المحلة يشكر الرئيس: ابني رجع في 48 ساعة

التعليم: تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية والبرامج التدريبية لمسئولي وحدات التدريب بالمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

استعدادات بـ المالية لتفعيل منصة الإجراءات الضريبية الموحدة خلال أيام

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تعرف على رد فعل جنش بعد أنباء رحيله عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو.. شاهد

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

فيديو

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

أخوها وابن عمها.. تطورات جديدة في واقعة مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ