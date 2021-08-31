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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير قطر يرفض 200 مليون يورو نظير بيع مبابي لـ ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكدت وسائل إعلام إسبانية، أن كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لن ينتقل لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فأن ريال مدريد تقدم بعرض لباريس سان جيرمان يُقدر بـ 200 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي.

وأشارت الإذاعة إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفض بيع مبابي لـ ريال مدريد، حيث يرفض فكرة التفاوض مع النادي الإسباني ورحيل كيليان عن الفريق.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان مملوك لدولة قطر من خلال هيئة قطر للاستثمار، ويرأسه القطري ناصر الخليفي.

كما ذكرت شبكة " سكاي سبورتس" أن مبابي لن ينتقل بشكل أكيد لريال مدريد هذا الصيف، حيث انتهت المفاوضات تمامًا مع تبقي أقل من 4 ساعات على نهاية الميركاتو الصيفي الأوروبي.

يذكر أن مبابي يمكنه التوقيع مع ريال مدريد مجانًا في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية هذا الموسم.

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