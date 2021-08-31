تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وأنجولا

شهد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و أنجولا المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض بينما يرتدي منتخب أنجولا الزي الأصفر بالكامل، في إطار مباريات الجولة الأولي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مباراة هامة غدًا الأربعاء عندما يستضيف منتخب أنجولا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر .

وأعلن حسام البدري حالة الطوارئ في معسكر الفريق الذى أنطلق يوم 27 أغسطس استعدادًا لمباراتي أنجولا و الجابون.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.