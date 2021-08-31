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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم فيروسات بلجيكي يحذر من ارتفاع إصابات كورونا مع بدء العام الدراسي

صدى البلد

شدد عالم الفيروسات البلجيكي ستيفين فان جوشت على ضرورة توخي الحذر بين الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة.


وقال فان جوشت، في تصريحات أوردتها صحيفة (بروكسل تايمز) البلجيكية، اليوم /الثلاثاء/، عبر موقعها الإلكتروني، إنه: "لا يزال الحذر مطلوبًا".. موضحًا: "لقد شهدنا زيادة في معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ولكن يبدو أن هذا الارتفاع من الممكن أن يتباطأ، وربما يستقر."


وأوضح العالم البلجيكي أن معظم الإصابات يتم تسجيلها بين فئتي الشباب والأطفال، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين صغار السن تصل إلى 20%. 


يُشار إلى أن متوسط عدد وفيات الفيروس التاجي في بلجيكا كان أعلى قليلاً في الأيام الأخيرة منه في الأسابيع السابقة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية البلجيكية. 

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