رغم ارتفاع السعر.. خبير أمن المعلومات يوضح مزايا هاتف "ايفون 13"

قال المهندس إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، أن “الأيفون 13” والذي سيتم إصدارة في عام 2022، سيكون له القدرة على الإتصال مع الأقمار الصناعية متوسطة المدى.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه بدل الإعتماد على الأشارة الخلوية سيكون هناك قدرة على الإتصال مع الأقمار الصناعية خاصة في الأماكن التي لا يوجد بها إشارات.

هناك أكثر من شكل للهاتف للإتصال بالقمر الصناعي

وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك أكثر من شكل للهاتف للإتصال بالقمر الصناعي، سواء سيكون سواءعن طريق تطبيق، أو بوجود ه في مكونات الهاتف.

وأشار غانم إلى أن العديد من التطبيقات والمزايا في هاتف “ايفون” قد تعرض الشخص لخطر الكشف عن بياناته، مؤكدا أن سعره أيضا باهظ الثمن بدرجة كبيرة.