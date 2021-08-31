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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 فضية و 2 برونزية.. تعرف على إنجازات بعثة البارالمبية في طوكيو

صدى البلد

كشفت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، آخر تطورات مشاركة مصر في طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل جيد ونجاح ملحوظ.

 

وقالت خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أن المصريين اطمأنوا أن أفراد البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية بخير.

 

وأضافت رئيس اللجنة البارلمبية، أن البعثة المصرية حققت نتائج متميزة وحصدت ٤ ميداليات فضية وميداليتين “برونزية”، متابعة أنه إبراهيم حمدتو أصبح ملهما لكل المشاركين بالبارالمبية وخطف أنظار الجميع في طوكيو.

 

ووجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارلمبية، الشكر لوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى لدعمه الدائم لأبطال مصر الرياضيين، متابعة أنهم راضون عن ما قدمه أبطالنا وتطالب الشعب المصري بدعمهم لمواصلة النجاح.

اخبار التوك شوك حياة خطاب - أفضل الصدقات الجارية فضية برونزية

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