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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كلاسيكية .. علا الفارس تتألق في أخر ظهور

علا الفارس
علا الفارس

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت علا الفارس بإطلالة ساحرة وناعمة ، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات .


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

كما ارتدت علا الفارس قميص باللون الأخضر من الحرير بأكمام طويلة، واختارت عليه جاكيت كلاسيكي كت باللون الأسود وحزام من نفس لون الجاكيت وأزرار ذهبية، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة.
 

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وتركت  علا الفارس خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 
واكتفت علا الفارس بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها.

 

علا الفارس


ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وساعة يد باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وناعمة.
 

حياة علا الفارس

 

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.
وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 

 

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