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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يُعلن تعاقده مع ميسياس جونيور لاعب كروتوني.. رسميا

ميسياس جونيور
ميسياس جونيور

أعلن ميلان الايطالي عن التعاقد مع ميسياس جونيور من صفوف كروتوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وسيدفع ميلان مبلغ 2.6 مليون يورو تكلفة إعارة اللاعب حتة نهاية الموسم.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 30 عاما، شارك مع كروتوني الموسم الماضي في 37 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

ووصل ميلان للصفقة العاشرة في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أوليفيه جيرو، وومايك مايجنان، وبالو توريه، وأليساندرو فلورينزي، وبييترو بيليجري، بالإضافة إلى شراء عقد كل من تونالي، وبراهيم دياز، وفاكايو توموري بشكل دائم.

وكان قد أعلن ميلان منذ قليل في بيان رسمي التعاقد مع ياسين عدلي لاعب بوردو لمدة خمس مواسم.

النادي أعلن عن بقاء عدلي في صفوف بوردو حتى نهايى الموسم الحالي على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات.

ميلان الإيطالي ميسياس جونيور كروتوني أوليفيه جيرو بالو توريه براهيم دياز ياسين عدلي

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