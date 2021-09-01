البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 733 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

بلغ حجم السيولة المتداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع نحو 1.7 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وقد تم التداول على أسهم 165 شركة خلال تعاملات اليوم بتنفيذ 52898 صفقة من خلال كمية تداول 443 مليون سهم.

تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم على رأسها مواد البناء بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.13%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.06%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.27%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.94%.





كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسب 0.16%.

وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%.