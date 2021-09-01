عاجل
نشرة أخبار العالم.. مقتطفات من مكالمة بايدن والرئيس الأفغاني قبل سقوط كابول.. آبي أحمد يواجه أزمة تشكيل حكومة.. تحذير أممي من كارثة إنسانية في أفغانستان البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابة بعض متعافي كورونا بشلل الوجه.. اكتشاف سلالة شديدة التحور في نيوزيلاندا التعليم العالي: حالة واحدة لن يسمح فيها للطلاب بدخول معامل التنسيق أخبار الحوادث|حبس المتهمين بخطف طفل المحلة.. ضبط عصابة البنوك.. ضبط 36 قطعة أثرية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

البورصة
البورصة

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري ليستقر في ختام تعاملات الشهر عند مستوى 733 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

 

بلغ حجم السيولة المتداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع نحو 1.7 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات.

خاص| هند مرسي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تقلل من التلوث

من الغد ولمدة 15 يوماً.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنزل لشهر سبتمبر|تفاصيل

وقد تم التداول على أسهم 165 شركة خلال تعاملات اليوم بتنفيذ 52898 صفقة من خلال كمية تداول 443 مليون سهم.

 

تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم على رأسها مواد البناء بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.13%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.06%.

 

كما تراجع  قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.27%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.94%.



كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسب 0.16%.

 

وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%.

البورصة المالية ربح رأس المال السوقي البورصة المصرية منتصف جلسات الأسبوع رأس المال السوقي الخدمات المالية غير المصرفية

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. إعارة محمدالشناوي.. خروج أكرم توفيق من المنتخب.. تفاوض لضم مصطفى البدري من الإنتاج

مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ