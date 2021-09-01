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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 سبتمبر.. جامعة حلوان تناقش نظم الامتحانات في دورة تدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

 

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ماجد نجم: جامعة حلوان منصة تعليمية قوية بما تمتلك من برامج مميزة وفريدة


ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب   وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء و الاربعاء   ١٤، ١٥  سبتمبر ٢٠٢١ .


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

 


جدير بالذكر أنه قد بدأت جامعة حلوان في استقبال طلاب الثانوية العامة 2021 المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم بالمعامل المخصصة لهم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الثانية للطلاب، وقد توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة علي معامل جامعة حلوان لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية التي بدأت اعتباراً من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 4/9/2021.

استعدت جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز 6 معامل للحاسب الآلي، مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2021- 2022، وحددت الجامعة المعامل وأماكنها على النحو التالى:-
المعمل المركزي بحرم الجامعة بعين حلوان بجوار المكتبة المركزية ، معمل كلية الهندسة بكلية الهندسة بالمطرية، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم ، معمل كلية التربية الموسيقية بالزمالك ، معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك .

جامعة حلوان البرامج التدريبية نظم الامتحانات وتقويم الطلاب تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم

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