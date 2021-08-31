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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة فى واقعة ضبط مركز طبي لعلاج الإدمان مخالف بالمقطم

صدى البلد

تجري نيابة المقطم والخليفة الجزئية، تحقيقات موسعة فى واقعة ضبط مركز طبي لعلاج الادمان دون ترخيص بمنطقة المقطم.

 

وأجرت النيابة العامة معاينة للمركز الطبي المخالف، وتبين انها فيلا مكونة من طابقين، وبها عدد من الغرف المجهزة بشبابيك من الحديد لمنع الهرب منها، ووجود بعض الاداوات المستخدمة فى التعدي على المرضى المحتجزين بداخلها.

 

وتستمع النيابة لأقوال المرضى المحتجزين داخل المركز الطبي للوقوف على ملابسات احتجازهم.

 

وأمرت النيابة بفحص تراخيص المركز الطبي وللتأكد من وجود تراخيص  واوراق بصحة ممارسة عمله من عدمه.

 

وأمرت النيابة باستدعاء ذوى المرضى لسؤالهم حول كيفية احتجاز ذويهم داخل المركز للعلاج من الإدمان.

 

وتجري النيابة التحقيقات مع ٥ متهمين القائمين على عمل المركز للوقوف على ملابسات الواقعة.


وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص بإستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم إستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود عدد (80) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، والتعدى عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان.

 

 أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).

 

 تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم الخليفة الجزئية نيابة المقطم والخليفة الجزئية علاج الإدمان

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