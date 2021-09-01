عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهام لجنة التدخلات الطبية لتأهيل ذوي الإعاقة.. القانون يجيب

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حزمة من الحقوق، التى ابرزها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، إضافة الى تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مع احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

 

وفيما يلى نستعرض اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة بشأن وضع التدخلات الطبية لعلاج وتأهيل ذوى القدرات الخاصة، ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون، تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية كل من:

 

1.     ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.

2.     ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

3.     ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.

4.     أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الزواج المعوقات الإعاقة وزير الصحة ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

رغم ارتفاع السعر.. خبير أمن المعلومات يوضح مزايا هاتف "ايفون 13"

في ذكرى ميلاد مؤسس رولز رويس جوست تجوب شوارع لندن للاحتفال

رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

ما هي المخالفات التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.. قانون الجمارك يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ