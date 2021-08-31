عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة زويل: 90 % نسبة تشغيل الطلاب بعد 3 شهور من التخرج

جامعة زويل
جامعة زويل

قال الدكتور محمود عبد ربه رئيس جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه  تم تخرج 5 دفعات من الجامعة في تخصص العلوم و4 دفعات في تخصص الهندسة، مضيفا:" نسبة تشغيل الطلاب تتخطى 90 % بعد 3 شهور من التخرج ".


وأضاف محمود عبد ربه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مدينة زويل تقدم للطالب القدرة على العمل في الصناعة او البحث العلمي والعمل أكاديميا". 


اقرأ ايضا 
التعليم العالي: لدينا 27 جامعة حكومية بـ 495 كلية
 

وتابع محمود عبد ربه :" لدينا 5 برامج  دراسية في تخصص الهندسة وهم هندسة الطيران وهندسة الطاقة الجديدة وهندسة البيئة وهندسة الاتصالات والمعلومات وهندسة النانو تكنولوجي ".

 

وأكمل محمود عبد ربه:"  تخصصات جامعة زويل تلبي احتياجات سوق العمل في مصر وفي الوطن العربي وعلى مستوى العالم"، مضيفا:" لدينا 4  برامج دراسية في تخصص العلوم  وهم العلوم الطبية الحيوية  وهندسة الفضاء والأرض وعلم النانو وعلوم المواد ".

 

ولفت محمود عبد ربه:"  لدينا 40 منحة كاملة للطلاب  لـ الالتحاق بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ".

جامعة زويل الطلاب العلوم التكنولوجيا أخبار التوك شو اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. إعارة محمدالشناوي.. خروج أكرم توفيق من المنتخب.. تفاوض لضم مصطفى البدري من الإنتاج

مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ