رئيس جامعة زويل: 90 % نسبة تشغيل الطلاب بعد 3 شهور من التخرج

قال الدكتور محمود عبد ربه رئيس جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم تخرج 5 دفعات من الجامعة في تخصص العلوم و4 دفعات في تخصص الهندسة، مضيفا:" نسبة تشغيل الطلاب تتخطى 90 % بعد 3 شهور من التخرج ".



وأضاف محمود عبد ربه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مدينة زويل تقدم للطالب القدرة على العمل في الصناعة او البحث العلمي والعمل أكاديميا".



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وتابع محمود عبد ربه :" لدينا 5 برامج دراسية في تخصص الهندسة وهم هندسة الطيران وهندسة الطاقة الجديدة وهندسة البيئة وهندسة الاتصالات والمعلومات وهندسة النانو تكنولوجي ".

وأكمل محمود عبد ربه:" تخصصات جامعة زويل تلبي احتياجات سوق العمل في مصر وفي الوطن العربي وعلى مستوى العالم"، مضيفا:" لدينا 4 برامج دراسية في تخصص العلوم وهم العلوم الطبية الحيوية وهندسة الفضاء والأرض وعلم النانو وعلوم المواد ".

ولفت محمود عبد ربه:" لدينا 40 منحة كاملة للطلاب لـ الالتحاق بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا ".