عاجل
نشرة أخبار العالم.. مقتطفات من مكالمة بايدن والرئيس الأفغاني قبل سقوط كابول.. آبي أحمد يواجه أزمة تشكيل حكومة.. تحذير أممي من كارثة إنسانية في أفغانستان البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابة بعض متعافي كورونا بشلل الوجه.. اكتشاف سلالة شديدة التحور في نيوزيلاندا التعليم العالي: حالة واحدة لن يسمح فيها للطلاب بدخول معامل التنسيق أخبار الحوادث|حبس المتهمين بخطف طفل المحلة.. ضبط عصابة البنوك.. ضبط 36 قطعة أثرية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الدفاع السعودي يزور مقر قيادة القوات البرية الملكية.. صور

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن زيارة مقر قيادة القوات البرية الملكية، وذلك للوقوف على جاهزية القوات.

وكتب الأمير خالد بن سلمان: "إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية".

txt

بعد استهداف مطار أبها.. أمريكا تكشف عدد الهجمات الحوثية على السعودية منذ بداية العام

txt

نداء عاجل من التعليم السعودية إلى أولياء الأمور

وأضاف: "ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة".

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، جنسيات الـ 8  مصابين في حادث  مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وذكر العميد المالكي أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:

(1) حالة حرجة (مقيم بنغلاديشي الجنسية).

(3) حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية / 1 بنغلاديشي الجنسية).

(4) حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).

وكان في تمام “ الساعة 09:06 ” قد تم  إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.

مليشيا الحوثي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيرته السودانية في الجزائر

صحيفة كويتية: منع وزير الخارجية الإيراني السابق من السفر

توافد أعضاء "طالبان" إلى قبر مؤسس الحركة.. صور

شركة الطيران الروسي تعلن بدء رحلاتها للمنتجعات المصرية

مسئول أمريكي يزور الصين.. تعرف على السبب

سفارة أمريكا لدى السعودية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

بحث جديد يكشف تفوق لقاح موديرنا على فايزر في إنتاج الأجسام المضادة

الصين تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. إعارة محمدالشناوي.. خروج أكرم توفيق من المنتخب.. تفاوض لضم مصطفى البدري من الإنتاج

مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ