نائب وزير الدفاع السعودي يزور مقر قيادة القوات البرية الملكية.. صور

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن زيارة مقر قيادة القوات البرية الملكية، وذلك للوقوف على جاهزية القوات.

وكتب الأمير خالد بن سلمان: "إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد، قمت بزيارة تفقدية لمقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية".

وأضاف: "ووقفت على مستوى الجاهزية التي وصلت إليها هذه القوات من تطوير وتحديث في التسليح والتدريب بما يُعزز كفاءة المنظومة القتالية لكافة أفرع القوات المسلحة".

ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، جنسيات الـ 8 مصابين في حادث مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وذكر العميد المالكي أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:

(1) حالة حرجة (مقيم بنغلاديشي الجنسية).

(3) حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية / 1 بنغلاديشي الجنسية).

(4) حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).

وكان في تمام “ الساعة 09:06 ” قد تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.