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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين
فلسطين

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت عور بالضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإدخال مواد بناء إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، للمرة الأولى منذ العدوان الأخير على القطاع.

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فلسطين.. الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء لغزة عبر كرم أبو سالم

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فلسطين.. أبو مازن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، قالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال كل من حصمة، أسمنت، أسمنت سيلو، ألواح جبس، ألواح، جرانيت وشايش، جرانيت مشاطيح، وكراميكا، للقطاع الخاص في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع للفصائل الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة "صفا" الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عاودت قصف موقع صلاح الدين جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي  قوله إنه بدأ بمهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع‏ تظاهرة قرب السياج الحدودي الفاصل شرقي مدينة ‎غزة مع عودة فعاليات "الإرباك الليلي" على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية السياج الحدودي كرم أبو سالم

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