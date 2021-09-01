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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: جالتا سراي من حقه تفعيل بند شراء مصطفى محمد إلكترونيا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لا دخل لها بانتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار إلى جالاتا سراي التركي لصفوف بوردو الفرنسي.

 

وأشار أدهم، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن جالاتا سراي بإمكانه تفعيل بند شراء مصطفى محمد عن طريق نظام الانتقالات الخاص بالفيفا "TMS" مباشرةً.
 

وقال أدهم: "يحق لجالاتا سراي تفعيل بند شراء مصطفى محمد عن طريق نظام TMS، تلقينا اتصالات من الفريق التركي لتفعيل شراء اللاعب، ولكننا لم نتلق أي خطابات رسمية منهم".

 

وأكمل: "نحن لا علاقة لنا بفريق بوردو نهائيًا، نتحدث فقط مع جالاتا سراي الذي يمتلك أحقية شراء مصطفى محمد، أنا خرجت من نادي الزمالك في الثانية مساءً ولم يتم إرسال أي مخاطبات رسمية نهائيًا".

 

وأضاف: "الزمالك حصل على مبلغ مليوني دولار من جالاتا سراي نظير إعارة مصطفى محمد، وسنحصل على الأربعة ملايين دولار الأخرى الخاصة بالشراء؛ بعد تفعيل البند مباشرةً".

 

واختتم: "تفعيل بند الشراء في يد جالاتا سراي إلكترونيًا، ونحن لا علاقة لنا به نهائيًا، وإذا أرادوا التفعيل؛ فبإمكانهم ذلك عن طريق نظام TMS".

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