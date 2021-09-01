ماذا قال والد شريف عامر بعد فوز الزمالك بالدوري | فيديو

قال الإعلامي شريف عامر، إن الموسم الرياضي في مصر كان على صفيح ساخن هذا العام، مؤكدًا أنه انتهى بفوز الزمالك ببطولة الدوري العام.

وأضاف عامر خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أبويا مالوش في الرياضة زي حالاتي"، مشيرًا إلى أنه عندما أخبرت أبي بفوز الزمالك “قال لي هتلاقي عمرو أديب فرح جدًا”.

وتابع مقدم برنامج يحدث في مصر، أنه يبدو أن فوز الزمالك بالدوري سيكون هناك عواصف بعدها، خاصة بعد عقد الصفقات، وإختفاء درع الدوري.

درع الدوري يتواجد في مكتب حسين لبيب

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن درع الدوري يتواجد في مكتب حسين لبيب رئيس اللجنة، بعد ما ظل منذ فوز الفريق بالبطولة في مكتب إدارة الكرة بالنادي.



وشددت الإدارة على أن الدرع سيظل في مكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وفقاً لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي .



ونفى مسئولو نادي الزمالك ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول سرقة درع الدوري أو اختفائه من مقر النادي، وطالب مسئولو القلعة البيضاء بتحري الدقة فيما يتم نشره ويتعلق بأخبار القلعة البيضاء لعدم افتعال أي أزمات بدون أي أسباب صحيحة.