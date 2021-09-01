فودة يهنئ الفائزين في مهرجان "Talent بالعربي" الموسم الأول.. صور

هنّأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مهرجان " Talent بالعربي " الموسم الاول من أبناء المحافظة وهم :

محمد عبد الجليل محمد الغريب الفائز بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية" تحت 13 سنة" في الإنشاد الديني.

رقية أبو السعود أبو الفتوح الفائزة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية " فوق 13 سنة" في المقال.

محمد السيد محمود سالم راغب الفائز بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية " فوق 13 سنة" في الإنشاد الديني .

متمنياً لهم دوام التفوق والحصول علي أعلي المراكز، رافعين اسم مصر عامة وجنوب سيناء خاصة عالياً.

كما أثنى المحافظ علي دور مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة موجهاُ الشكر لمحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وجميع العاملين معه لتحقيقهم التفوق والمراكز العليا في المهرجان.

جاء ذلك عقب انتهاء ختام مهرجان "ترينت بالعربي الموسم الأول" المقام بوزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمحافظين.

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