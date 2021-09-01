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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الزمالك يكشف كواليس انتقاله لـ الاتحاد السكندري.. فيديو

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

قال محمد عبد السلام، مدافع الزمالك المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، إنه فضل الانضمام إلى زعيم الثغر؛ نظرًا لجماهيريته الكبيرة، فضلًا عن امتلاكه جهاز فني وإداري محترف.

 

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه اختار الاتحاد رغم تلقيه أكثر من عرض من عدة أندية بالدوري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

 

وأشار إلى أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، هو من طلب ضمه، وفقًا لما أبلغه به وكيل أعماله، مشيرًا إلى أنه خرج من الزمالك بحثًا عن فرصة المشاركة واللعب أساسيًا.
 

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أن درع الدوري يتواجد في مكتب حسين لبيب رئيس اللجنة ، بعدما ظل منذ فوز الفريق بالبطولة في مكتب إدارة الكرة بالنادي.


وشددت الإدارة على أن الدرع سيظل في مكتب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وفقا  لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي .


ونفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول سرقة درع الدوري أو اختفائه من مقر النادي، وطالب مسؤولو القلعة البيضاء بتحري الدقة فيما يتم نشره ويتعلق بأخبار القلعة البيضاء لعدم افتعال أي أزمات بدون أي أسباب صحيحة.

 

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