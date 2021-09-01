حماس من رمضان صبحي.. كواليس إصابة أكرم توفيق ومغادرته معسكر منتخب مصر

قرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب وذلك بعد مغادرة أكرم توفيق المعسكر للإصابة وأيضًا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة في فندق الإقامة دون خوضه لأي تدريبات خلالهما.



وتعرض أكرم توفيق لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لإصابه في الوجه علي هامش مشاركته في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة أنجولا .

وجاءت إصابة أكرم بعد تدخل عنيف من رمضان صبحي في كرة مشتركة بين الاثنين مما أدى لشرخ في وجه لاعب الأهلي.

واصطحب الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب اللاعب لأحد المستشفيات لإجراء أشعة للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإبلاغ ناديه بالحالة الصحية للاعب.

وغادر اللاعب معسكر المنتخب للتماثل للشفاء.