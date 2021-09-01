عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

سميحة أيوب
سميحة أيوب

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن علاقتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، مؤكدة أنه فنان رائع على جميع المستويات الإنسانية والفنية.

 

وأضافت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الثلاثاء، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس عظيم في أدائه وفي شخصيته، مضيفة أنه كان من أفضل الفنانين الذين عرفتهم السينما والفن المصري.

 

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن فيلم أرض النفاق من الأعمال المحببة لديها كثيرا، متابعة أن دورها في هذا العمل كان جديدا عليها، وأعاد اكتشاف أشياء جديدة فيها.
 

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن مشوارها الفني وطريقة دخولها عالم الفن.

 

وقالت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، "حلمت أن أكون راقصة بالية ودخلت التمثيل بالصدفة، ولم يكن لدى مصر أكاديمية بالية وقتها، وصديقتي من ايام  المدرسة ذهبت للامتحان في معهد الفنون المسرحية وذهبت معاها بعد أن خرجت من المدرسة بطريقة معينة في مرحلة الاعدادية.

 

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إنه ذهبت دون أي تحضيرات ومجرد زيارة عادية مع صديقتي، وبالصدفة دخلت المجال الفني.

 

عبرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن فخرها بمشوارها الفني، مؤكدة انها قدمت ادوارا منوعة ومخالفة خلال مشوارها الفني الحافل.

 

وأضافت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الفن مرآة للمجتمع وليس إخراج اي شيء سيئة تحت مبرر أنه الواقع، ولكن على الفن تجميل الواقع وليس القبح.

 

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن مهنتنا هدفها أن تزيد الجمال وليس القبح في المجتمع، مستدركة أنه الواقع ليس "الزبال" والحواري في مصر ونبرز البلطجة. 


وتسالت أنه :"ليه نوري أبناءنا المثل السيئة وهذا ليس عملتا وعملنا تنويري بالأساس" .

اخبار التوك شو سميحة أيوب عمرو خليل فؤاد المهندس المجال الفني

موضوعات متعلقة

نائب يحصل على موافقة تعمير جنوب الصعيد بإنشاء كوبري بقنا

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

رغم ارتفاع السعر.. خبير أمن المعلومات يوضح مزايا هاتف "ايفون 13"

في ذكرى ميلاد مؤسس رولز رويس جوست تجوب شوارع لندن للاحتفال

رسمياً.. فيفو تطلق سلسلة الهواتف الرائدة Vivo X70  في هذا الموعد.. مواصفات

ما هي المخالفات التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.. قانون الجمارك يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ