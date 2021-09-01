سميحة أيوب: فؤاد المهندس كان عظيما في أدائه وشخصيته

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن علاقتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، مؤكدة أنه فنان رائع على جميع المستويات الإنسانية والفنية.

وأضافت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الثلاثاء، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس عظيم في أدائه وفي شخصيته، مضيفة أنه كان من أفضل الفنانين الذين عرفتهم السينما والفن المصري.

وأضافت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن فيلم أرض النفاق من الأعمال المحببة لديها كثيرا، متابعة أن دورها في هذا العمل كان جديدا عليها، وأعاد اكتشاف أشياء جديدة فيها.



كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن مشوارها الفني وطريقة دخولها عالم الفن.

وقالت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، "حلمت أن أكون راقصة بالية ودخلت التمثيل بالصدفة، ولم يكن لدى مصر أكاديمية بالية وقتها، وصديقتي من ايام المدرسة ذهبت للامتحان في معهد الفنون المسرحية وذهبت معاها بعد أن خرجت من المدرسة بطريقة معينة في مرحلة الاعدادية.

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إنه ذهبت دون أي تحضيرات ومجرد زيارة عادية مع صديقتي، وبالصدفة دخلت المجال الفني.

عبرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن فخرها بمشوارها الفني، مؤكدة انها قدمت ادوارا منوعة ومخالفة خلال مشوارها الفني الحافل.

وأضافت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الفن مرآة للمجتمع وليس إخراج اي شيء سيئة تحت مبرر أنه الواقع، ولكن على الفن تجميل الواقع وليس القبح.

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن مهنتنا هدفها أن تزيد الجمال وليس القبح في المجتمع، مستدركة أنه الواقع ليس "الزبال" والحواري في مصر ونبرز البلطجة.



وتسالت أنه :"ليه نوري أبناءنا المثل السيئة وهذا ليس عملتا وعملنا تنويري بالأساس" .