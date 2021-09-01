سميحة أيوب تكشف : حلمت أكون راقصة بالية ودخلت الفن بالصدفة

كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن مشوارها الفني وطريقة دخولها عالم الفن.

وقالت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الثلاثاء، إنني حلمت أن أكون راقصة بالية ودخلت التمثيل بالصدفة، ولم يكن لدى مصر أكاديمية بالية وقتها، وصديقتي من أيام المدرسة ذهبت للامتحان في معهد الفنون المسرحية وذهبت معاها بعد أن خرجت من المدرسة بطريقة معينة في مرحلة الإعدادية.

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أنها ذهبت دون أي تحضيرات ومجرد زيارة عادية مع صديقتها، وبالصدفة دخلت المجال الفني.

عبرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن فخرها بمشوارها الفني، مؤكدة أنها قدمت أدوارا منوعة ومختلفة خلال مشوارها الفني الحافل.

وأضافت سميحة أيوب، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن الفن مرآة للمجتمع وليس إخراج أي شيء سيئ تحت مبرر أنه الواقع، ولكن على الفن تجميل الواقع وليس القبح.

وتابعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن مهمتنا وهدفها أن تزيد الجمال وليس القبح في المجتمع، مستدركة أن الواقع ليس "الزبال" والحواري في مصر ونبرز البلطجة.

وتساءلت :"ليه نوري أبناءنا المثل السيئ وهذا ليس عملتا.. وعملنا تنويري بالأساس" .