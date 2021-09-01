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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 1سبتمبر .. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

برج العذراء من الأبراج النارية التى تتسم بالحساسية ويجب التعامل معها بحذر بدون مقابل ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر  ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 1 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


 ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 1 سبتمبر

 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 1 سبتمبر  فإن ذلك يعني أنك لديك رغبة دائمًا في تحقيق النجاح والتألق، ويمكن أن تحصل على دعم رئيسك فى العمل وسيكون أداؤك جديرًا بالثناء أيضًا. 

أنت شخص تعتلي مكانة مرموقة يُنصح بإجراء بعض التغييرات في خطط عملك  فيحتاج الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية  إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالمال فينصح بتجنب الديون غير الضرورية ، وإلا فقد تواجه مشكلة كبيرة في الأيام المقبلة و نظرًا للوضع الحالي ، يُنصح بتجنب أي نوع من التغيير في وظيفتك في هذا الوقت. 

 بالحديث عن حياتك الشخصية ، حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجتك بالإضافة إلى أنك من الأشخاص التى تجمع  بين روح الشجاعة والحذر، وتميل للشك كثيرا وتخاف من الغدر والخيانة

 بالحديث عن صحتك ، يُنصح مرضى السكري بتوخي المزيد من الحذر اليوم.

توقعات برج العذراء ليوم 1 سبتمبر

في عام 2021 تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد.. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

عاطفيا واجتماعيا: برجك ينصحك اليوم بالكتمان والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك بتنظيم جهودك، وعدم إهمال صحتك.. اعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وانتبه لحقوقك.

1 سبتمبر مواليد يوم 1 سبتمبر يوم 1 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 1 سبتمبر توقعات برج العذراء ليوم 1 سبتمبر

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