مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

يقدم موقع صدى البلد الاخباري لقرَّائه، خدمة مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات، حيث يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-9-2021 ، 24 محرم 1443 هجريا .

مواقيت الصلاة في مصر اليوم 1-9-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة



صلاةالفجر: 4:02

الشروق : 5:31 ص

صلاة الظهر: 11:55

صلاة العصر: 3:29

صلاة المغرب 6:17

صلاة العشاء: 7:39

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 04:05

الشروق : 5:35 ص

صلاة الظهر: 12:00

صلاة العصر: 3:35

صلاة المغرب : 6:24

صلاة العشاء: 7:45

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 3:56

الشروق 5:26 م

صلاة الظهر 11:51 م

صلاة العصر : 3:26 م

المغرب : 6:17 م

العشاء : 7:36 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر : 3:53 ص

الشروق : 5:20 ص

صلاة الظهر : 11:43

صلاة العصر : 3:15 م

صلاة المغرب : 6:06 م

صلاة العشاء : 7:23 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر : 4:04

الشروق : 5:28 ص

صلاة الظهر : 11:49 ص

العصر : 3:19

المغرب : 6:11 م

العشاء : 7:25

