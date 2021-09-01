مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

يقدم موقع صدى البلد الاخباري لقرَّائه، خدمة مواقيت الصلاة في مصر والمحافظات، حيث يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-9-2021 ، 24 محرم 1443 هجريا .
مواقيت الصلاة في مصر اليوم 1-9-2021
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاةالفجر: 4:02
الشروق : 5:31 ص
صلاة الظهر: 11:55
صلاة العصر: 3:29
صلاة المغرب 6:17
صلاة العشاء: 7:39
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر: 04:05
الشروق : 5:35 ص
صلاة الظهر: 12:00
صلاة العصر: 3:35
صلاة المغرب : 6:24
صلاة العشاء: 7:45
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:56
الشروق 5:26 م
صلاة الظهر 11:51 م
صلاة العصر : 3:26 م
المغرب : 6:17 م
العشاء : 7:36 م.
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر : 3:53 ص
الشروق : 5:20 ص
صلاة الظهر : 11:43
صلاة العصر : 3:15 م
صلاة المغرب : 6:06 م
صلاة العشاء : 7:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر : 4:04
الشروق : 5:28 ص
صلاة الظهر : 11:49 ص
العصر : 3:19
المغرب : 6:11 م
العشاء : 7:25