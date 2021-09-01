تنطلق اليوم.. وزير الرياضة يطمئن على ترتيبات حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل الترتيبات المتعلقة بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والتجهيزات اللوجستية والإدارية؛ للخروج بالبطولة في أفضل صورة لها، استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية الكبرى على مدار العام.



وحضر الدكتور أشرف صبحي، البروفة النهائية الجارية باستاد القاهرة الدولي؛ استعداداً لافتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 1 إلى 5 سبتمبر المقبل.



وتقام البطولة بمضمار الدراجات الذي تم إنشاؤه حديثًا باستاد القاهرة الدولي، ويشارك بها لاعبو ووفود 40 دولة مختلفة.



حضر البروفة النهائية كل من الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومنتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، واللواء علي درويش المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة مساء اليوم الأربعاء، بحضور وزير الشباب والرياضة ولفيف من المسئولين وممثلي الاتحاد الدولي للدراجات.