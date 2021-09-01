قبل مواجهة أنجولا .. سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر

ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، التى خضع لها لاعبو منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية، ومن المقرّر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب أنجولا الزي الأصفر بالكامل

منتخب مصر ضد أنجولا:

ويتسلح منتخب مصر بعامل الأرض، لاقتناص الثلاث نقاط من منتخب أنجولا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويفتقد منتخب مصر خدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا.

أعلنت شبكة أون تايم سبورت، عن إذاعة مباراة منتخب مصر وأنجولا المقرر لها فى تمام الساعة الساعه 9 مساءً اليوم الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر يوم الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر في الجولة الثانية، ضمن منافسات تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .