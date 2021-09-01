التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة أنجولا بتصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام البدري، نظيره الأنجولي مساء الأربعاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بالمرحلة قبل الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتأكد غياب محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال بسبب إجراءات بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا، بجانب مصطفى محمد المتواجد في فرنسا لحسم انتقاله لبوردو.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – باهر المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم



محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.