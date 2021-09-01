مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الأربعاء 1-9-2021، عدد من المواجهات ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم أهمها لقاء منتخب مصر مع نظيره الأنجولي.

وجاءت مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كالاتي

جمهورية إفريقيا الوسطى × الرأس الأخضر – الثالثة عصرا

السنغال × توجو – السادسة مساء

غينيا بيساو × غينيا – السادسة مساء

مصر × أنجولا – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت

مالى × رواندا – التاسعة مساء

ليبيا × الجابون - التاسعة مساء

أعلنت شبكة اون تايم سبورت ، عن إذاعة مباراة منتخب مصر وأنجولا المقرر لها فى تمام الساعة الساعه 9 مساءً اليوم الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الأولي بالمجموعة السادسة في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر يوم الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم ٥ سبتمبر في الجولة الثانية.، ضمن منافسات تصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .