مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الأربعاء 1-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك.

مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

كازاخستان × أوكرانيا – الرابعة مساء

البرتغال × ايرلندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فرنسا × البوسنة والهرسك – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

لاتفيا × جبل طارق – التاسعة إلا ربع مساء

النرويج × هولندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تركيا × الجبل الأسود – التاسعة إلا ربع مساء

الدنمارك × اسكتلندا – التاسعة إلا ربع مساء

روسيا × كرواتيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

سلوفينيا × سلوفاكيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3