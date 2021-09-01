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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 1-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك.

مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

كازاخستان × أوكرانيا – الرابعة مساء

البرتغال × ايرلندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فرنسا × البوسنة والهرسك – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

لاتفيا × جبل طارق – التاسعة إلا ربع مساء

النرويج × هولندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تركيا × الجبل الأسود – التاسعة إلا ربع مساء

الدنمارك × اسكتلندا – التاسعة إلا ربع مساء

روسيا × كرواتيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

سلوفينيا × سلوفاكيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

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