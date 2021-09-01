مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الأربعاء 1-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك.
مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم
كازاخستان × أوكرانيا – الرابعة مساء
البرتغال × ايرلندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium
فرنسا × البوسنة والهرسك – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium
لاتفيا × جبل طارق – التاسعة إلا ربع مساء
النرويج × هولندا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium
تركيا × الجبل الأسود – التاسعة إلا ربع مساء
الدنمارك × اسكتلندا – التاسعة إلا ربع مساء
روسيا × كرواتيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1
سلوفينيا × سلوفاكيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3